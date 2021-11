Attraverso il sito ufficiale del Milan arriva il report dell'allenamento odierno in vista della sfida di mercoledì di Champions League contro l'Atletico Madrid.



IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera. In campo - dopo aver svolto l'attivazione muscolare all'interno - gli altri componenti della rosa, che hanno iniziato il lavoro con alcune esercitazioni atletiche eseguite con l'ausilio degli ostacoli bassi, seguite da un lavoro tecnico e sul possesso. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna. Il programma di domani prevede un solo allenamento pomeridiano.