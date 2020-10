Il Milan ha lavorato oggi a Milanello in vista del derby contro l'Inter agli ordini di Stefano Pioli. L'allenamento odierno prevedeva una partita in famiglia con la Primavera a ranghi misti.



IL REPORT

Rossoneri in campo alle 10.30 per effettuare il riscaldamento. A seguire, dalle 11.00, è iniziata la partitella (tre tempi da venti minuti) con la formazione Primavera. In campo per la Prima Squadra: Antonio Donnarumma, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández, Castillejo, Maldini e Ibrahimović. La gara è terminata 3-1 in favore dei "rossi": Roback ha aperto le marcature per i "blu", doppietta di Maldini e gol di Ibrahimović per completare il tabellino.