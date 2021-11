Attraverso il sito ufficiale del Milan arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Stefano Pioli in vista della sfida di sabato contro la Fiorentina. Presenti anche Maldini e Massara.



IL REPORT

Rossoneri a Milanello per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan impegnato a Firenze sabato 20 novembre alle ore 20.45. Presenti per seguire l'allenamento anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Inizio dell'allenamento in palestra, dove la squadra ha svolto l'attivazione muscolare e una serie di esercizi sula forza eseguiti con l'ausilio degli attrezzi. Terminata la prima parte del lavoro odierno, il gruppo è uscito sul campo dove ha svolto una serie di lavori a secco: sprint, cambi di direzione e allunghi.