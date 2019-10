Il Milan - attraverso il sito ufficiale - ha raccontato l'allenamento odierno in vista del Genoa. Questo il report diramato dal club: "Penultimo allenamento a Milanello per i rossoneri, questa mattina, in vista della trasferta di Marassi dove, sabato 5 ottobre alle 20.45, il Milan affronterà i padroni di casa del Genoa. Inizio di sessione in palestra per il consueto risveglio muscolare, al termine squadra subito in campo. Lavoro atletico al via: nello specifico una serie di scatti abbinati a cambi di direzione tra le sagome alte, poi ancora focus sulla rapidità con una serie di esercitazioni usando degli ostacoli bassi. Dopodiché spazio alla fase tecnica e ad alcuni torelli a tema prima di dedicarsi alla tattica. Per i portieri, invece, lavoro specifico agli ordini del preparatore Luigi Turci. Per venerdì 4 ottobre, alla vigilia di Genoa-Milan, a Milanello sono previste alle 10.30 la rifinitura e alle 13.15 la conferenza stampa di Mister Giampaolo. Alle 15.00, infine, i rossoneri partiranno (in treno) verso Genova.