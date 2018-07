Il rapporto tra il Milan e Leonardo Bonucci è al capolinea. Già a fine dicembre scorso, scrive La Gazzetta dello Sport, il difensore sentiva puzza di bruciato sul fronte societario, poi ha resistito per giocarsela fino in fondo. Ma quando la dirigenza cinese ha fatto spazio a Elliott non sono state fatte promesse simili: “Non sarà subito un gran Milan”, parola di Leonardo (il nuovo responsabile dell'area tecnica). Ecco che è nata l'idea di tornare alla Juventus, convinto che sia stato il Diavolo a rompere il patto con lui e non il contrario.