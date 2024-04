Milan, il retroscena su Giroud e il Como di Fabregas

32 minuti fa



Olivier Giroud a fine stagione lascerà il Milan. Il suo contratto in scadenza al 30 giugno 2024 non sarà rinnovato e nel suo futuro ci sarà l'approdo in MLS con l'accordo con i Los Angeles FC che è stato trovato nella giornata di ieri. Un'idea che nella testa dell'attaccante francese era nata già da tempo e che non è stata intaccata neanche da un incredibile tentativo di un vecchio amico e conoscente.



Secondo Tuttosport, infatti, negli ultimi mesi Giroud è stato contattato dall'ex-compagno di squadra e amico di sempre Cesc Fabregas, oggi allenatore del Como in lotta per salire in Serie A, che gli ha proposto di firmare con la società lariana e continuare a giocare in Italia in caso di promozione. Nulla da fare, l'avventura italiana del bomber francese è destinata a finire. Il sogno americano è ormai alle porte.