L'ex difensore del Marsiglia Carlos Mozer ha raccontato, in un'intervista a La Provence, di aver chiamato la dirigenza dell'OM per consigliare l'acquisto di Lucas Paquetà, quando ancora giocava nel Flamengo, prima che lo comprasse il Milan. Il caso poi ha voluto che qualche anno dopo, il brasiliano andasse in uno dei club rivali, il Lione.