Filippo Galli, ex giocatore del Milan, nonché ex dirigente dei rossoneri, parla a RMC Sport del prossimo impegno degli uomini di Gattuso a Napoli: "E' presto per dire chi ha più da perdere tra Napoli e Milan. Probabilmente i partenopei, dovendo continuare il trend positivo e giocando in casa, dovranno dimostrare un pochino di più. Hamsik? Non potrà mai essere il classico playmaker davanti alla difesa, ma si sta mettendo a disposizione nel migliore dei modi: sarà fondamentale non perdere le peculiarità tecniche dello slovacco.Il Napoli mi ha dato impressioni molto positive. Ancelotti ha a disposizione tantissime opzioni offensive, la squadra mi sembra più avanti rispetto a quanto si diceva a inizio stagione".



SUL BARI - "Io nello staff del Bari? Stiamo parlando. La prossima settimana ci incontreremo per capire se ci sono i presupposti per poter intraprendere insieme questa avventura. Ruolo? Certamente il settore giovanile". Con il nuovo management del Milan, il nome di Filippo Galli è stato riaccostato alla società rossonera.