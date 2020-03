Il ritorno di Thiago Silva al Milan, ora, è più complicato. Come scrive il Corriere dello Sport, Zvonimir Boban aveva iniziato a lavorare per far tornare in rossonero il difensore brasiliano, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. Ma, con l’addio del croato, ora è tutto decisamente più difficile, con Gazidis voglioso di puntare su giovani a costi contenuti e con ingaggi non troppo alti.