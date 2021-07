Il Milan continua a spingere per Kaio Jorge con cui ha già un accordo e per cui c'è intesa anche con gli agenti. Cosa manca? L'ok del Santos che sta abbassando le pretese per la stellina brasiliana, ma che ancora non è arrivato a dire sì alla proposta del club rossonero ritenuta ancora troppo bassa. L'obiettivo di Maldini è scendere e di molto dai 10 milioni di valutazione. Sul giocatore restano vigili anche Napoli e Juve.