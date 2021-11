Il profilo Twitter della Uefa riporta delle parole dell'allenatore del Milan Stefano Pioli in merito al suo lavoro per il club rossonero: "Quando si riesce a creare un'identità di squadra, significa che hai delle basi che difficilmente crolleranno. Ci saranno sempre dei momenti negativi o positivi, ma quando hai dato alla squadra un'idea sullo stare in campo, dei concetti chiari e un'anima - perché il calcio non è solamente il giocare bene dal punto di vista tecnico-tattico, ma è emozione, sentimento, trasporto tra i giocatori, è avere un obiettivo comune che ti fa mettere da parte le esigenze personali per la squadra - e ti accorgi che ci sei riuscito, l'allenatore si accorge che il suo lavoro è molto più facilitato".