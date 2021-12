Il Milan perde 2-1 con il Liverpool e dice addio a tutte le coppe. Ultimo nel girone, è fuori dalla Champions e anche dall’Europa League. Ma, ricordando che l’anno scorso l’Inter vinse lo scudetto sfruttando il tempo pieno dopo un’identica bocciatura in Europa,, al di là delle assenze., che si conferma troppo statico specialmente a livello internazionale,che entra in modo negativo nelle azioni dei due gol,(foto Ansa) che dopo la rete del vantaggio regala il pallone del sorpasso e più in generale altri protagonisti in campionato spariti nel momento più importante come Hernandez e Diaz. E quindi onore al Liverpool che invece di risparmiarsi gioca sempre per vincere, sullo 0-0 e ancora di più quando va in svantaggio, dimostrando di avere una qualità nettamente superiore, confermata dalla classifica nel girone con sei vittorie su sei e dal suo percorso stagionale in cui ha perso una volta in 23 gare ufficiali.- Sette sono le coppe dei Campioni/Champions vinte dal Milan, maQuanti cioè ne sono trascorsi tra il gol della speranza di Tomori al 29’ e quello della delusione firmato da Salah al 36’. Giusto così, però, perché, perché mancano il ritmo in generale e le accelerazioni di Kalulu e Messias sulla destra, di Hernandez e Krunic sulla sinistra., visto che i Reds sono largamente incompleti senza Van Dijk ed Henderson risparmiati da Klopp, mentre Jota e Firmino sono infortunati come i vari Calabria, Kjaer, Leao e Rebic.- Senza rifornimenti dai compagni, il tanto atteso Ibrahimovic non tocca un pallone ma quando finalmente Tonali riesce a smarcarlo in profondità lo svedese perde l’attimo per la conclusione, guadagnando soltanto un calcio d’angolo. Sembra un’occasione persa e invece è la premessa per il vantaggio del Milan, perchéUn gol storico, perché è il primo per lui in Champions con la maglia rossonera, ma soprattutto apre le porte degli ottavi visto che Porto e Atletico sono fermi sullo 0-0.- Il più è fatto ma non basta perché, che già si era reso pericoloso sullo 0-0,grazie anche alla libertà concessagli dal suo teorico dirimpettaio Hernandez. Riepilogando: tre errori di Kessie, Maignan ed Hernandez che annullano il lampo di Tomori.Visto che non può giocare una gara d’attesa come all’inizio del primo tempo, dopo l’intervallo il Milan aumenta il ritmo ma senza rendersi pericoloso. EE così, nel giro di 1’, il Milan è colpito e affondato, sprofondato all’ultimo posto nel girone.- Pioli si rende conto che il miracolo non si è compiuto e allora, quando manca ancora una mezz’ora abbondante alla fine, richiama Tonali e Diaz, rilanciando Bennacer e Saelemaekers, con Messias trequartista. Poi si rivede Florenzi al posto di Kalulu, ma soprattutto si capisce perché il Liverpool è uno squadrone anche senza tutti i titolari, capace di volare in anticipo negli ottavi. Per la verità, proprio nel finale,In fondo, però, sarebbe cambiato poco perché ormai la frittata era fatta. E a scanso di equivoci la colpa non è sicuramente di Pioli, che anzi ha avuto il merito di riportare il Milan in Champions e adesso ripartirà dal primo posto in campionato per vincere lo scudetto.Marcatori: 28' pt Tomori (Mil), 35' pt Salah (Mil), 9' st Origi (Liv)MILAN (4-2-3-1): Maignan, Kalulu (dal 18' st Florenzi), Tomori, Romagnoli, Theo; Tonali (dal 14' st Saelemaekers), Kessiè; Messias, Brahim Diaz (dal 14' st Bennacer), Krunic (dal 37'st Bakayoko); Ibrahimovic.A disposizione: Tatarusanu, Jungdal, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Bakayoko, Bennacer, Saelemaekers, Maldini. Allenatore: Stefano Pioli.LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Williams (dal 46' st Bradley), Phillips, Konate, Tsimikas; Chamberlain, Morton, Salah (dal 18' st Keita), Minamino (dal 46' st Woltman), Manè (dal 18' st Keita), Origi (dal 35' st Fabinho).A disposizione: Kelleher, Davies, Fabinho, Keita, Gomez, Robertson, Matip, Dixon-Bonner, Bradley, Arnold, Norris, Woltman. Allenatore: Jurgen Klopp.