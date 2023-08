Altro giro, altra vittoria. Ildiè partito con il turbo in questo inizio di campionato e dopo il 2-0 rifilato all'esordio in trasferta a Bologna, ha bissato con un convincentissimo 4-1 davanti ai propri tifosi a San Siro contro il Torino. Due partite diverse, soprattutto per l'avversario che i rossoneri si sono trovati davanti, ma i grandi interrogativi che l'entusiasmante mercato portato avanti daavevano instillato sono stati, almeno per la fase offensiva della squadra, spazzati via. CompresoChe il mercato chiuso finora dai rossoneri fosse mirato a cambiare gli equilibri dell'attacco era evidente fin dalle prime battute con gli affari Pulisic e Chukwueze volti a sostituire il già partito Messias e Saelemakers. Ma alla prova dei fatti è davvero così? Il campo ci sta dicendo di sì, dato che nei 6 gol segnati dai rossoneri Leao è entrato nel tabellino fra gol e assist soltanto una volta, in occasione del super pallonetto di ieri di Theo Hernandez, mentre è stato decisivo anche in occasione del secondo rigore procurato contro il Torino.Leao non è quindi più l'unico centro del mondo del Milan, e i dati finora lo confermano, dato chevedono sì il portoghese in vetta con 5, ma seguito a ruota daEppure, analizzando le porzioni di campo occupate dai giocatori rossoneri nelle due gare emerge chiaramente come, in ogni caso,. La presenza di un terzino di spinta come Theo Hernandez ovviamente aiuta, ma il numero 10 attacca con molta più forza il fondo campo rispetto a Pulisic. Il Milan su Leao punta quindi ancora tantissimo, ma a differenza di un anno fa, stavolta, non è più da solo.