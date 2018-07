Quello di Simone Zaza è il primo nome nella lista del Torino per rinforzare l'attacco, scrive La Stampa. L'attaccante di proprietà del Valencia piace sia a Cairo che a Mazzarri, ma il suo cartellino ha una valutazione di circa 20 milioni di euro. I granata per potersi permettere l'investimento devono prima cedere qualcuno, con Mbaye Niang che resta uno dei partenti più probabili. Zaza è anche nel mirino del Milan per rinforzare il reparto avanzato.