Nonostante l’infortunio di Tomori sembri meno grave del previsto e il Milan abbia recuperato anche Romagnoli, la dirigenza rossonera non ha smesso di fare valutazioni sul possibile acquisto di un difensore centrale, per sostituire, che ha concluso in anticipo la sua stagione. Fra i tanti giocatori osservati e sondati c’è ancheNon è un nome nuovo, quello di Tanganga, nei database di Casa Milan. Avevamo parlato lo scorso 9 gennaio di un interesse da parte di Maldini e Massara a prenderlo in prestito , interesse che trova conferma in Inghilterra. I, ma oggi qualcosa potrebbe essere cambiato. Con i re conquistarsi la fiducia e la stima di Antonio Conte e, dando la possibilità a chi gioca di meno di trovare più continuità.Japhet Tanganga è un difensorealcuni giorni fa., che sembrano però, soprattutto il secondo, quasi dei sogni impossibili per gennaio. Il centrale inglese, cresciuto nell’Academy degli Spurs, si aggiunge alla lunga lista delle alternative, delle opportunità che, se ritenute meritevoli, verranno colte. Non c’è fretta, però, perché nel frattempo Pioli ha trovato una coppia affidabile, anche se inesperta, ha ritrovato nelle ultime ore Romagnoli e riavrà a disposizione Tomori dopo la sosta. Come ha già detto il tecnico parmense, non compreranno tanto per farlo, “ma per avere giocatori che migliorino per qualità, presenza e spessore la rosa”.