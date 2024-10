Milan, il vendor loan di Elliott a RedBird arriverà a 700 milioni. Tutti i dati a bilancio in Olanda

Di chi è il Milan? Questa domanda ormai tanto tempo fa è stata al centro di numerosi dibattiti e discussioni che qualche mese fa proprio Gerry Cardinale in un'intervista concessa al Corriere della Sera provò a chiarire una volta per tutte. Il club rossonero è di proprietà del fondoche però, per acquistarlo, scelse di sottoscriverecon il fondo uscente ovvero il. Ma a quanto ammonta e soprattutto a quanto ammonterà la cifra che Cardinale dovrà restituire alla famiglia Singer il 31 agosto 2025 giorno di scadenza del prestito?

La realtà è che alla proprietà RedBird fa capo il 100% del Milan: ha messo 600 milioni di capitale e controlla il 100% di quel capitale. Ho ritenuto che la continuità con Elliott fosse una virtù e perciò ho preferito un suo puro finanziamento, senza quote nel capitale, per 550 milioni a un tasso di interesse molto interessante, che pagherò in tre anni”.Per capire quale sarà la cifra finale si deve però risalire all'inizio ovvero al valore reale del prestito iniziale.come riportato dall'Avvocato Felice Raimondo attraverso il proprio sito,"A partire dal 31 agosto 2022 la Società ha stipulato un contratto di finanziamento con ACM BIDCO B.V. per un importo di Euro 560.000.000,00. Il prestito è fruttifero di interessi al tasso dell’8% e ha scadenza nel 3° anniversario della data di chiusura. In data 21 ottobre 2022 la Società ha ricevuto a titolo di rimborso parziale l’importo di Euro 10.000.000,00. In data 27 gennaio 2023, a seguito di un contratto di affidamento con Project Redblack S.à r.l., la Società ha trasferito a Project Redblack S.à r.l. 95,73% (pari a Euro 526.515.000,00) del proprio diritto e titolo del prestito finanziato a titolo di pagamento in natura”.

Un altro dato importante è quello che vede, a sua volta controllata da Elliott tramite King e Genio Investment LLC con sede in Delaware. E da questo passaggio è chiaro anche che Elliot detiene il credito soltanto sul 95,73% del prestito poiché il restante 4,27% fa capo alla società Blue Skye, che continuerà a vantare i suoi diritti sul credito in proporzione alle sue quote.ACM Bidco è invece la società olandese in cui il Fondo RedBird ha fatto confluire le quote del Milan e dal bilancio depositato presso la camera di commercio in Okanda emergono le cifre definitive., saliti di circa 49 milioni rispetto al 30 giugno 2023Facile è quindi il calcolo, fra capitale e interessi, che