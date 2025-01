Milan, il vento è cambiato: il Sergente Conceiçao come segnale di rottura col recente passato

Redazione Calciomercato

Ha il volto truce ma,Dopo gli anni delle coccole di, del filosofo, del senso di appartenenza die del moderato, a Milanello torna un allenatore spigoloso e senza filtri.capace di essere morbido nell’immediato post Sacchi e poi durissimo negli anni successivi. Le celebri battaglie con Dejan Savicevic per indurlo a spremere tutte le energie dal suo talento nascevano in realtà dai successi ottenuti da Don Fabio: “All’inizio spiegavo a tutti le mie scelte, poi non ne ho più avuto bisogno: avevo vinto, i calciatori riconoscevano la mia autorità e le accettavano”.

Con tutte le dovute e doverose proporzioni,Allora bisognava alzare il piede dall’acceleratore, limitare le indicazioni tattiche per liberare la fantasia e la mente dei calciatori dopo quattro anni di richieste molto esigenti.. Il ciclo di Stefano Pioli è stato costruito su un rapporto paterno tra allenatore e giocatori. Il revival in Arabia e gli abbracci quasi commossi con l’ex tecnico, lo hanno confermato.

: prima quella dell’allenatore verso i leader post scudetto poi quella dei big dello spogliatoio verso il tecnico. Il(cooling break di Roma e penalty gate di Firenze) ha avutotecniche, culminate nelle esclusioni didopo appena quattro presenze da titolare in tre mesi, di cui una dimenticabile contro il Sassuolo in Coppa Italia.Ecco, la, marcatamente più vigoroso e profondo del nuovo tecnico,Conceiçao (almeno finora) lo ha sempre fatto con messaggi collettivi, Fonseca attaccava personalmente i calciatori, inquinando la sacralità dello spogliatoio.

Anche l’attacco frontale dell’intervallo a Riad è stato rivolto a tutta la squadra:L’elettroshock ha avuto effetti poderosi, gli episodi hanno aiutato l’audacia del tecnico e la sua capacità di correggere in corsa errori evidenti di formazione, a partire da Bennacer, fuori condizione e fuori posizione.Il messaggio recapitato ai microfoni di Sportmediaset a fine partita è stato chiaro:Del resto, la maturità delle colonne dello spogliatoio passa anche da questo “salto di specie” di allenatore: i figli crescono quando il papà lascia la loro mano, i calciatori quando abbandonano la comfort zone e accettano di essere messi in discussione da un’autorità superiore, un po’ più distaccata e decisa.

Anche i giocatori che, dopo i primi allenamenti, erano rimasti un po’ impressionati e un po’ allarmati dall’approccio deciso del 'truce' Sergente Conceiçao.