Valentin Pauluzzi, firma de L'Equipé che ha raccontato la notizia dell'arrivo di Pierre Kalulu al Milan, ha rivelato un retroscena in merito all'acquisto a parametro zero del terzino francese e perché ha firmato proprio con i rossoneri: "Posso dire che Paolo Maldini ha fatto la differenza. Per un giovane francese Maldini rimane Maldini, è un'icona mondiale, per cui quando ti chiama lui, come con Theo Hernandez un anno fa, è un fattore che fa la differenza per firmare col Milan tra tante offerte". Lo voleva anche il Bayern Monaco, ma Kalulu ha detto sì ai rossoneri.