Il Milan è giustamente preoccupato per l'infortunio di Mike Maignan e sta spingendo con l'Atalanta per anticipare già a gennaio l'acquisto che comunque si completerebbe a parametro zero a giugno di Marco Sportiello. Gian Piero Gasperini, tuttavia, ha posto il veto sulla sua cessione sia perché non vuole andare oggi a cercare un portiere d'affidamento da affiancare a Musso, sia perché non vuole risolvere i problemi di una rivale per un posto Champions.