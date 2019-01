Gigi Riccio, vice di Gennaro Gattuso, era seduto oggi sulla panchina di Marassi per la sfida del Milan contro il Genoa. Queste le sue parole a Sky Sport: "Per una mezz'ora abbondante abbiamo fatto fatica, ci allungavamo troppo facilmente quando Kouamé scappava in profondità. Abbiamo fatto fatica a trovare le distanze, poi dopo la prima mezz'ora siamo venuti fuori e abbiamo ritrovato le nostre giocate. Nella ripresa abbiamo consolidato i nostri principi di gioco e per fortuna è andata bene".



SU HIGUAIN - "Noi abbiamo fatto fatica a digerire i 120 minuti contro la Sampdoria, poi la Supercoppa con la Juve e il viaggio. Molti calciatori non erano al top e non potevano esserlo, poi per le notizie di mercato siamo tutti adulti e sappiamo gestirle. Ci terrei a sottolineare la grande prestazione di Cutrone, è stato davvero eccezionale nell'attacco allo spazio e ci permetteva di giocare sulla trequarti con i nostri calciatori più tecnici".



SU PAQUETA' - "Nella ripresa tutti sono venuti fuori meglio. Paquetà è un giocatore tecnico che ha grandi margini di miglioramento, può essere decisivo negli ultimi metri, ha tempi nei colpi di testa ma anche nelle posizioni difensive. Può fare veramente tanto".