In attesa di conoscere ulteriori sviluppi in merito alla situazione di André Silva, dopo la trattativa saltata con il Monaco, il Milan lavora su altre piste in uscita. Secondo quanto riporta Sky Sport, il Wolverhampton continua a lavorare con i rossoneri per l'acquisto di Patrick Cutrone. L'affare costerebbe circa 18 milioni di euro più bonus.