Piove sul bagnato in casa Milan. Il pareggio contro il Sassuolo rischia di costare ancora di più rispetto ai due punti persi in classifica dato l’infortunio di cui è stato vittima Florenzi. Oggi l’ex Roma verrà sottoposto a un esame strumentale per valutare la gravità del problema al flessore sinistro. Il rischio per i campioni d’Italia è quello di dover fare a meno dell’esperto terzino destro per un lungo periodo.



UNA MANO DAL MERCATO - Sono ore di riflessione in quel di casa Milan per capire se tornare o meno sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno destro difensivo. Tra le opzioni valutate figurano i nomi di Zappacosta dell’Atalanta e Zappa del Cagliari (che piace anche al Monza), ma non sono gli unici. Resterà in rossonero Ballo-Toure nonostante gli interessamenti di Galatasaray, Nizza e Fulham. Pioli è stato decisivo nella scelta maturata nei giorni scorsi.