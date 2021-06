Il Milan riscatterà Sandro Tonali e lo farà con un forte sconto sulla valutazione concordata la passata stagione quando fu prelevato dal Brescia in prestito per 10 milioni con diritto di riscatto a 15 milioni e altri 10 milioni di bonus. Le parti si sono incontrate e sentite spesso nelle ultime giornate e, secondo quanto appreso da Calciomercato.com il presidente Cellino ha acconsentito allo sconto sebbene l'affare non sia ancora del tutto completato.



25 MILIONI, SI DISCUTE DI OLZER - Alla fine il Milan riuscirà a riscattare il cartellino di Tonali per la cifra complessiva di 25 milioni di euro e non più 35 di valutazione totale. L'intesa è molto vicina anche se non definita perché balla ancora il cartellino del giovane Giacomo Olzer, classe 2001 della primavera rossonera. Il suo cartellino potrebbe rientrare nei 25 milioni di valutazione o essere aggiunto a parte, è su questo che le parti stanno ancora discutendo, ma l'intesa è vicina e il riscatto arriverà prima del 16 giugno, data limite entro cui poter esercitare l'opzione.