Il Milan è alla ricerca di una prima punta per il prossimo anno, su cui costruire l'attacco del futuro. La dirigenza rossonera è rimasta particolarmente impressionata durante la sfida contro il Liverpool da Divock Origi, autore del tiro da cui è scaturito il pareggio, del gol vittoria e, in generale, di una prova importante. Il giocatore non è un titolare fisso per Jurgen Klopp, è in scadenza di contratto a giugno ed è un classe 1995 con ampia esperienza internazionale sulle spalle: sarebbe un colpo fattibile, per i parametri impostati da Elliott.