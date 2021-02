Come la maggioranza dei lettori di Calciomercato.com sa bene,. Lo dicevo quando era sotto al Milan, lo ribadisco adesso che ha un punto in più i classifica. A poche ore dal derby non solo il mio giudizio non è cambiato, ma - se possibile - si è rinforzato. Intanto perché, ma anche perché la squadra nerazzurra ha potuto preparare gradualmente e senza assilli lo scontro con i rossoneri (motivazione fisico-tattica).A Conte è rimasto solo il campionato e questo, se da una parte rappresenta un fallimento in rapporto a Champions, Europa League e Coppa Italia, è un grande vantaggio da qui alla fine della stagione.. Naturalmente, nel dare per favorita l’Inter nel derby, c’è molto di più.è una riserva e quest’anno ha giocato pochissimo), ha già la formazione in testa e ha potuto provarla, a metà settimana, in un’amichevole senza viaggi e senza stress.Al contrario,e con mezza squadra che ha giocato a Belgrado.. E’ vero che l’allenatore milanista a Belgrado è ricorso ad un ampio turnover, ma è altrettanto vero che le sollecitazioni per l’intero gruppo (viaggi, ore di sonno, alimentazione, ridotta intensità dell’allenamento) sono tali da avere sacrificato almeno tre giorni alla settimana-tipo.Le condizioni iniziali non sono dunque eque, ma ad esse si devono aggiungere altre valutazioni., che i nerazzurri hanno più alternative durante la gara e, sempre a mio giudizio, a centrocampo dispongono di cambi di maggiore qualità. Infine Conte saprà innescare una carica decisiva nei suoi uomini.Qui non si tratta di stabilire se l’allenatore interista sia meglio di Pioli,. Ovvio che non tutte le partite possano essere uguali, altrettanto ovvio che qualcuna sia stata sbagliata per l’atteggiamento tecnico (con la Juventus in Coppa), tattico (con il Milan all’andata) e comportamentale (con la Sampdoria). Tuttavia i passaggi decisivi - e il derby è uno di questi - Conte in campionato non li sbaglia.Viene da chiedersi se l’Inter aspetterà il Milan, come ha fatto con la Lazio, per colpirlo in ripartenza. Potrebbe essere un’idea, ma è troppo banale perché Pioli vi abbocchi.. Il rigore su Lautaro Martinez ha indirizzato il successo sulla Lazio, ma fino a quel momento, la squadra di Simone Inzaghi aveva fatto di più e meglio. Poi è arrivato un secondo gol fortuito e l’Inter ha preso il largo. Sia chiaro. Il calcio non è solo episodio (Spezia-Milan, per esempio, ha rappresentato un dominio) e chi lo sostiene ha una visione miope sia del gioco che del suo sviluppo. Però a volte, in gare che hanno la valenza di una finale, la contingenza supera la tendenza. Non sono certo io a dover ricordare ai tifosi interisti quale fu l’epilogo dell’Europa League contro il Siviglia. In una partita assolutamente pari, Lukaku decise con un gol sbagliato e, qualche minuto dopo, con l’autorete.Altro tema.Il giocatore che, al contrario di quanto si pensa, si metterà a disposizione della squadra. Per caratteristiche, generosità e silente rapporto con i compagni, io dico il belga. Ben lungi dall’essere una valutazione in senso assoluto, essa prescinde anche dalle modalità e dalla quantità di gol realizzati.@gia_pad