23 dicembre 2016: è questa la data dell’ultimo trofeo alzato al cielo dal Milan, una Supercoppa Italiana vinta a Doha ai calci di rigore contro la Juventus. Dopo oltre cinque anni il club rossonero vuole tornare a vincere e secondo gli esperti questo potrebbe essere l’anno giusto, con un titolo entro fine stagione, tra Serie A e Coppa Italia, fissato a 1,50 volte la posta. Rossoneri che vedono alla loro portata lo scudetto, undici anni dopo l’ultima volta, che sembrava essersi allontanato a inizio 2022, ma che, anche grazie al calo dei “cugini” interisti, vede ora la formazione di Pioli prima in classifica con tre punti di vantaggio sul Napoli a otto giornate dalla fine. Manca invece addirittura dal 2002-03 l’acuto in Coppa Italia per il “Diavolo” che dopo lo 0-0 nell’andata della semifinale contro l’Inter cercherà il prossimo 19 aprile l’accesso alla finalissima di Roma, quattro anni dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Juventus.