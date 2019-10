Roberto Fabbricini, ex commissario straordinario della Figc, parla a Radio Sportiva di quella che era la situazione del Milan, che stando alle parole dell'amministratore delegato Ivan Gazidis ha rischiato di finire in Serie D: "Il Milan è un patrimonio del calcio italiano, per questo espressi preoccupazione per il futuro del club. Dopo Berlusconi era concreto il rischio di andare a gambe all'aria, ora la società si è riassestata e saprà uscirne alla grande".