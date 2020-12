L'ultima fatica del 2020,Il campionato italiano torna protagonista tra oggi e domani con le partite della quattordicesima giornata, tra le quali spiccano i quattro big match evidenziati per voi.Una delle principali rivalità del nostro calcio si rinnova in una sfida tra due squadre che ci arrivano in condizioni diametralmente opposte. I bianconeri sembrano aver decisamente svoltato dopo la vittoria di prestigio di Barcellona in Champions League: ancora imbattuti,, che ha collezionato la miseria di 3 pareggi e 3 sconfitte da quando ha sostituito Iachini. Anche per queste ragioni, il pronostico pende nettamente a favore della Juve.e il sorpasso in classifica ai danni della capolista Milan. Sulla strada dei nerazzurri c'è un Hellas Verona reduce dalla sconfitta contro la Sampdoria e dal pari esterno sul campo della Fiorentina;, e spera di ripetersi un'altra volta al "Bentegodi". Match equilibrato, il segno X sarebbe una sorpresa relativa.Sono questi gli ingredienti principali della partita di cartello di questo turno di Serie A. Nonostante le tante defezioni delle ultime settimane,e, contro il Sassuolo,Simone Inzaghi e i suoi sono tra i migliori dell'intero campionato per rendimento esterno: nelle ultime 4 trasferte sono arrivati 3 successi di fila e un pareggio. Classica partita da tripla.per non perdere altro prezioso terreno rispetto al treno di testa.Marco Giampaolo vede la sua posizione sempre più pericolante e, contro un avversario con un reparto offensivo ridotto ai minimi termini, proveranno a frenare l'emorragia di reti incassate, 11 nelle ultime 5 uscite, 31 in totale, che ne fanno di gran lunga la difesa peggiore della Serie A.