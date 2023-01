Ieri ci ha prematuramente lasciato Patrizio Billio, cresciuto nel nostro Settore Giovanile e dal 2011 allenatore della nostra Scuola Calcio in Kuwait.

Un grave lutto ha colpito il mondo. All'età di 48 anni è scomparso, attuale allenatore della scuola calcio rossonera in Kuwait. L'ex calciatore, cresciuto proprio nelle giovanili dei meneghini, è deceduto a causacapitatogli mentre giocava a padel.Originario di Montebelluna (Treviso), Billio, ha indossato tra le altre, le maglie di Verona, Pro Sesto e Massese tra Serie B, C1 e C2, senza dimenticare le avventure all'estero cone Dundee in Scozia. Questo il ricordo del Milan sui social: "Ieri ci ha prematuramente lasciato Patrizio Billio, cresciuto nel nostro Settore Giovanile e dal 2011 allenatore della nostra Scuola Calcio in Kuwait. Tutta la famiglia rossonera si stringe al dolore dei suoi cari.