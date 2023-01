Qualche ora prima che il Milan pareggiasse a San Siro con la Roma, alcuni scout rossoneri erano al Picco di La Spezia per seguire da vicino la gara della squadra di Gotti contro il Lecce. La partita è finita 0-0, non un grande spettacolo a dire la verità; ma, uno per squadra: da una parte il difensore polacco, dall'altra il centrocampista spagnolo- Il profilo di Kiwior piace al Milan ma anche alla Juventus, che così come i rossoneri l'ha seguito diverse volte in questi mesi.. Questa al momento è la richiesta dello Spezia, considerata eccessiva dai club italiani ma che non spaventa alcune società della Premier League che l'hanno già messo nel mirino. Offerte concrete - bisogna specificarlo - non ne sono ancora arrivato, siamo alla fase degli interessamenti e primi sondaggi.- E' una delle ultime intuizioni del Lecce, che un anno fa ha pescato il classe 2002 nelle giovanili del Barcellona e ora se lo tiene stretto., più o meno la cifra che ha incassato l'Empoli per la cessione di Asllani all'Inter. Messaggio ricevuto dal Milan ma anche dal Napoli, altro club italiano interessato al giocatore. All'estero piace a Tottenham e Borussia Dortmund, che tramite i loro scout sono già state più volte in Italia per seguire da vicino il giocatore. Un occhio degli scout del Milan era puntato anche su, attaccante classe 2002 sdi proprietà dei rossoneri che a Lecce ha totalizzato 5 gol e 2 assist in 16 gare. I giallorossi hanno un diritto di riscatto ma il Milan si è tenuto un controriscatto, la dirigenza osserva la sua crescita e valuta. Riflettori del mercato accesi sul Picco di La Spezia, gli scout prendono appunti.