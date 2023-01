, in una partita fino a un certo punto giocata davvero bene e preparata in maniera ottimale da Pioli., che non concedeva niente all'avversario. Poi la gara ha cambiato espressione e sappiamo tutti come è finita.: anche con la Salernitana la squadra pensava di aver già in cassaforte i 3 punti, poi ha rischiato di pareggiare. Scenario che ieri si è concretizzato: bisogna capire che le partite durano 95 minuti.è brillante per un'ora, poi cala. Ci può stare, visto che arriviamo da una sosta anomala, ma si può migliorare.Lo abbiamo celebrato diverse volte, ma questa volta purtroppoPerfetto prima, per come l'ha preparata, colpevole poi per cambi tutti conservativi, che fanno abbassare la squadra, consegnano il gioco alla Roma e ti costringono aIl Mister spiega i cambi con la volontà di mettere centimetri, ma proprio per questo Giroud è importantissimo: c'era la netta sensazione che la Roma avrebbe potuto segnare solo su palla inattiva e su queste il francese è importantissimo. Si piazza lì e spesso allontana i pericoli.Dopodiché un altro punto: perchè Gabbia e non Thiaw che è il miglior giocatore del Milan sulle palle alte, insuperabile e dominante anche per via della statura? Diciamo anche che partite così escono una volte su 100, ma ci abbiamo messo del nostro (anche Vranckx troppo ingenuo sul fallo).