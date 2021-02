Il sorpasso in campionato a vantaggio dell'Inter e il pareggio di ieri in Europa League hanno lasciato il segno: in vista del derby Scudetto di domenica, il pronostico stilato dagli analisti penalizza il Milan, il cui successo è dato a 3,60, quota sensibilmente più alta rispetto a quella dell'Inter, favorita a 2,02. Dello stesso parere gli scommettitori: quasi la metà (48%) punta sulla vittoria dei nerazzurri, imbattuti in campionato da sei partite; solo un quarto (26%) dice Milan che sconta il cattivo stato di forma con tre ko nelle ultime sette gare di serie A, tanti quanti nelle precedenti 41. Il vero testa a testa, per gli analisti, sarà piuttosto quello tra i “nemici” Ibrahimovic e Lukaku, che puntano alla vittoria nella classifica cannonieri. Entrambi hanno ottime probabilità di andare a rete, anche se l'interista – sempre a segno negli ultimi tre derby - parte in leggero vantaggio, a 2,05, contro il 2,30 del milanista, autore di ben 10 reti nella stracittadina. Continuano a precipitare le quotazioni del Napoli, soprattutto dopo il ko in Europa League. Pur condividendo il posto in classifica con l'Atalanta (e con una gara da recuperare), la squadra di Gattuso parte chiaramente sfavorita nello scontro diretto di domenica al Gewiss Stadium. La vittoria degli uomini di Gasperini è offerta a 1,85, contro il 3,95 del Napoli. In ogni caso, dovrebbe essere una partita ricca di emozioni e gol: l'Over si gioca a 1,63, l'Under sale fino a 2,14. Crotone senza speranze per la gara di chiusura della prossima giornata. Lunedì sera sarà ospite della Juventus che avrà il vantaggio di conoscere i risultati delle dirette inseguitrici e della Roma che al momento la precede in classifica. Scontata, per gli analisti la vittoria per i bianconeri, data a 1,15 contro la quota da capogiro del Crotone, 19,00. Anche qui, partita da Over, a 1,45. In testa ai probabili marcatori, a 1,43, Cristiano Ronaldo, in cerca di riscatto dopo l'opaca prova di mercoledì scorso in Champions.