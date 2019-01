Il Milan batte il Napoli e accede alla semifinale della Coppa Italia 2018-19: i rossoneri di Gattuso, grazie a una doppietta di Piatek, superano il quarto di finale a eliminazione diretta ed accedono al penultimo atto della coppa nazionale. La seconda semifinalista arriverà dalla sfida fra Inter e Lazio, in programma giovedì 31 gennaio allo Stadio San Siro di Milano. La vincente staccherà il pass per la semifinale contro il Milan con l’andata fissata per il 27 febbraio e il ritorno per il 24 aprile. In qualsiasi caso il Milan giocherà l’andata in trasferta e il ritorno in casa per effetto della regola del sorteggio iniziale dove i rossoneri detengono il numero 1.