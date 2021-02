Gigio Donnarumma è in scadenza a giugno e il Milan vuole blindarlo con un nuovo contratto, ma la trattativa con Mino Raiola è in stallo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club rossonero offre al portiere un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2026. Invece il suo agente preferirebbe un nuovo accordo soltanto per uno o due anni.