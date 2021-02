Il Milan è al lavoro per blindare Gigio Donnarumma. In casa rossonera si respira ottimismo sulla trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Anche se Mino Raiola chiede un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione contro i 7 milioni più bonus offerti da Maldini. Sempre secondo il Corriere della Sera, l'agente del portiere della Nazionale vuole inserire una clausola di rescissione da 30 milioni di euro.