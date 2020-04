Che ne sarà di Gigio Donnarumma? A tre anni dalla turbolenta estate 2017, con l'annuncio del mancato rinnovo e un contratto poi strappato a 6 milioni di euro annui, il Milan e il portiere si ritrovano nuovamente a un bivio, a un punto di (quasi) non ritorno. L'accordo con il nativo di Castellammare di Stabia scade nel 2021, ma il Milan deve fare in fretta per risolvere il rebus.



RICHIESTE E IDEE - In caso di addio, infatti, le pretendenti non mancano: Real Madrid, Psg e Chelsea sono pronte all'assalto, la Juve non lo dimentica e tiene un occhio vigile. Secondo il Corriere dello Sport, al termine dell'emergenza coronavirus la dirigenza incontrerà Raiola per parlare del futuro di Donnarumma. In caso di addio, Musso è il preferito per sostituirlo, con Meret e Luis Maximiano come alternative.