Gigio Donnarumma è stato l'assoluto protagonista della semifinale di Coppa Italia pareggiata 0-0 contro la Juventus che non è bastata a qualificare i rossoneri alla finale di questa sera, ma, che si è messo alle spalle le polemiche legate alla quarantena e al rientro in Italia dall'Africa e ha lanciato un segnale forte alper il futuro.Anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Rebic, infatti, il Milan è riuscito a tenere bene il campo riuscendo anche, in un paio di occasioni, a sfiorare il gol qualificazione. Il motivo è da ricercare nel reparto nevralgico del campo,Il ruolo di Kessie è centrale nel Milan di oggi e lo sarà anche in quello futuro perché storicamente nelle formazioni allenate daLe scelte fatte allo Schalke prima e al Lipsia poi, sia da allenatore che da ds, hanno infatti portato alla ribalta giocatori come Naby Keita, Haidara, ma anche lo stesso Demme che oggi ammiriamo a Napoli.Kessie contro il Lecce taglierà quota 200 partite con il Milan, ma il suo futuro è già deciso.con le partenze di Bonaventura, Biglia e probabilmente Krunic e Paquetà già prefissate, ma non riguarderà l'ivoriano nonostante le proposte per lui non manchino. Il suo agente in un'intervista a LEGGILA QUI ) lo ha confermato:e anche per il club rossonero e per Rangnick la valutazione è la stessa.