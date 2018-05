Il grande casting del Milan per il colpo in attacco continua. Se Ciro Immobile è il sogno in cima alla lista e ha aperto in queste ore al Diavolo con le sue dichiarazioni, Fassone e Mirabelli lavorano anche su altre piste visto che nessuno di questi nomi è facilmente accessibile. Come raccontato da Sky Sport, oggi a Casa Milan c'è stato un incontro in mattinata con Beppe Bozzo, intermediario che un anno fa aveva avuto dal Milan il mandato per l'operazione Alvaro Morata. E così si è tornati a parlare e trattare per lo spagnolo.



I DETTAGLI - L'attaccante non è felice al Chelsea, vuole tornare in Italia e continua a spingere dopo una stagione in chiaroscuro a Londra. Il Milan ha preso nota della sua volontà così come della concorrenza della Juventus (reale, concreta) e dei costi dell'operazione, perché il Chelsea ad oggi non intende scendere sotto i 60 milioni di euro dopo l'investimento di un'estate fa che ha toccato gli 80 milioni di euro. Ci sarebbe quindi da studiare la formula giusta, ma oggi c'è stato un primo contatto concreto con il Milan che ha ribadito l'interesse per Alvaro che con Belotti e Immobile è tra i preferiti per l'attacco. Infine, Bozzo ha fatto il punto con i dirigenti rossoneri anche sulla situazione di Simone Zaza: dovessero sfumare i grandi nomi davanti, l'attaccante del Valencia - nuovo assistito di Bozzo - sarebbe un potenziale piano B per il Milan che verrà.