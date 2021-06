Il Milan cerca un rinforzo a sinistra, un vice Theo Hernandez, un profilo che possa far rifiatare il francese nell'arco della stagione. E ieri, nel centro di Milano, il club rossonero ha incontrato l'agente di Junior Firpo, terzino mancino di proprietà del Barcellona, che il Milan ha affrontato, ai tempi di Gattuso, in Europa League, quando lo spagnolo nato a Santo Domingo vestiva la maglia del Betis.



INCONTRO - Una chiacchierata per sottolineare il gradimento, con Maldini e Massara pronto a prenderlo in prestito dal club blaugrana, dopo una stagione fatta di 18 partite, solo 7 in Liga. Il Barcellona aspetta offerte a titolo definitivo, e in Premier League c'è il West Ham che è particolarmente interessato: pagato 18 più 12 milioni di bonus nell'estate del 2019, il Barça spera di riuscire a monetizzare. Ma il Milan fa capire di esserci. Perché il vice Theo è una priorità.