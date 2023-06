Sono giorni molto caldi a Milano e non solo per i 35 gradi di temperatura media. Il Milan si è attivato con decisione sul mercato con gli arrivi di Loftus-Cheek, Sportiello e Raveyre. Il prossimo colpo, con tutta probabilità, è stato individuato in Luka Romero, jolly offensivo classe 2004 che tra tre giorni lascerà la Lazio a parametro zero.



INCONTRO FISSATO - Nella giornata di domani, mercoledì 28 giugno, il Milan incontrerà Fali Ramadani per chiudere l’operazione Romero. La trattativa è in fase molto avanzata e andranno definiti gli ultimi dettagli che porteranno poi alla chiusura con le firme sui contratti.



CASO REBIC - Il faccia a faccia di domani con Fali Ramadani servirà al Milan anche per analizzare la situazione di Ante Rebic. L’attaccante croato ha rotto definitivamente con Stefano Pioli tanto da essere stato escluso dalla lista dei convocati nelle ultime partite dell’ultimo canoooanto. Al momento l’ex Wolfsburg ha rispedito al mittente qualche offerta, piace in Turchia ma solo con la formula del prestito. Giorgio Furlani vuole chiedere ausilio al potente agente con l’obiettivo di arrivare a una separazione nel minor tempo possibile.