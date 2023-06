Il Milan corona un lungo inseguimento iniziato dallo scorso mese di gennaio. Marco Sportiello sarà il nuovo vice-Maignan, una scelta precisa di Stefano Pioli che lo aveva già allenato alla Fiorentina. Per l’esperto portiere italiano è pronto un contratto di quattro anni.



VISITE MEDICHE- Intorno alle 11 l’ormai ex portiere dell’Atalanta Marco Sportiello è arrivato presso la clinica privata “La Madonnina” per sottoporsi alle visite mediche per conto del Milan. Ecco il video dal nostro inviato: