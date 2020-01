Giornata frenetica in casa Milan: dopo la decisione di Borini, che ha già fatto le valigie destinazione Verona, e la trattativa con l'Aston Villa per Reina, potrebbero a breve esserci novità anche per il difensore.L'alternativa al centrale del Barcellona resta, in uscita dall'Atalanta. Il Milan, dal canto suo, pensa a uno scambio con: l'agente del difensore, Beppe Riso, ha fatto visita alla dirigenza rossonera nel primo pomeriggio odierno. Un summit durato circa mezz'ora: sul piatto il futuro del classe '94, che potrebbe proprio fare ritorno a Bergamo in cambio dell'esperto danese.