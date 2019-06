Il Milan lavora per il futuro: in mattinata il futuro dt Paolo Maldini ha incontrato in sede Silvano Martina, noto agente che cura gli interessi, tra gli altri, anche dell'attaccante della Primavera milanista Frank Tsadjout. Il giocatore ha rinnovato l'anno scorso fino al 2023: si cerca per lui una sistemazione tra Serie B e Lega Pro.