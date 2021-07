Manca l'ufficialità, ma l'indizio è di quelli forti. E arriva direttamente dallo store online di acmilan.com, sito ufficiale del club rossonero. Già in vendita, infatti, la nuova maglia rossonera di Olivier Giroud, abbinata al numero...9. Già, proprio quello che negli ultimi anni ha regalato più delusioni che gioie. Al momento di scegliere la casacca, è già disponibile la 9 del francese, che in mattinata ha svolto le visite mediche e nelle prossime ore firmerà il contratto biennale in sede.



MALEDIZIONE - Tanti, negli scorsi anni, i giocatori che hanno provato a spezzare la maledizione della maglia numero 9, ferma all'epopea di Inzaghi. Dopo Superpippo l'hanno indossata Pato (4 partite, 0 gol), Matri (19 partite, 1 gol), Torres (10 partite, 1 gol), Destro (15 partite, 3 gol), Luiz Adriano (36 partite, 6 gol), Lapadula (29 partite, 8 gol), André Silva (41 partite, 10 gol), Higuain (22 partite, 8 gol), Piatek (18 partite, 4 gol) e Mandzukic (11 partite, 0 gol).