Milan, stop Kalulu: distrazione al legamento del ginocchio. Sospiro di sollievo per Maignan

Redazione CM

Pierre Kalulu si ferma nuovamente, gli esami hanno confermato un problema al legamento del ginocchio destro dopo Hellas Verona-Milan, 29esima giornata di Serie A.



Il difensore francese aveva abbandonato il campo al termine del primo tempo del Bentegodi e non aveva fatto ritorno alla ripresa del gioco, sostituito da Matteo Gabbia. Colpa di una distorsione rimediata nei 45' che aveva fatto temere anche un interessamento del menisco mediale.



L'ESITO DEGLI ESAMI - Oggi Kalulu si è sottoposto a esami strumentali che hanno escluso problemi al menisco, ma evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Niente intervento chirurgico, come si apprende il giocatore inizia da subito il trattamento conservativo del caso.



QUANTO STARA' FERMO KALULU - Non ci sono comunicazioni dal Milan sui tempi necessari per il rientro in campo di Kalulu. Questo tipo di infortunio può comportare uno stop di quattro-sei settimane. Se fossero confermate queste tempistiche, Kalulu salterebbe le partite con Fiorentina, Lecce e Sassuolo in campionato, oltre alle due sfide con la Roma in UEFA Europa League (quarti di finale), da valutare se possa tornare a disposizione di Stefano Pioli per le partite con Inter e Juventus.



MAIGNAN OK - Sospiro di sollievo invece per quanto riguarda Mike Maignan, che aveva avvertito un fastidio dietro la coscia sinistra in occasione della parata su Swiderski: scongiurati problemi muscolari per il portiere francese.