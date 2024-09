Getty

Milan, infortunio per Bennacer: quando torna e quante partite salta

25 minuti fa



Apprensione in casa Milan: il tecnico Paulo Fonseca dovrà rinunciare a Ismael Bennacer, che si è fermato per infortunio.



INFORTUNIO – Il centrocampista algerino si è infortunato nel corso della seduta odierna d’allenamento nel ritiro dell’Algeria. Dopo essere stato sottoposto ai primi esami strumentali, per capire l'entità del problema, è stata evidenziata una lesione di terzo grado al polpaccio. Una problematica importante che dovrà essere verificata dai prossimi test che il numero 4 rossonero svolgerà a Milano.



QUANDO TORNA E QUANTE PARTITE SALTA - Dalle prime valutazioni effettuate in giornata, l’ex Empoli rischia di stare fermo almeno per i prossimi tre mesi, saltando, dunque, tutti i prossimi impegni stagionali con la maglia del Milan. Dalle prime sensazioni, si ipotizza un possibile recupero in vista della metà di dicembre con le sfide casalinghe contro Stella Rossa (in Champions League) e Genoa (in Serie A) come date per un rientro nella lista dei convocati. Chiaramente, tutto dipenderà da come Bennacer recupererà da questo grave infortunio, visto che, solo per la cicatrizzazione dello strappo, passeranno almeno 6 settimane. Ci saranno aggiornamenti da fornire da martedì in poi, quando l’algerino svolgerà i nuovi esami specifici.