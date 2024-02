Milan, infortunio per Calabria: le sue condizioni

Redazione CM

Il Milan torna a fare i conti con gli infortuni, ancora una volta muscolari. L'ultimo a fermarsi è il capitano, Davide Calabria, per un problema accusato durante la partita con il Napoli a San Siro (24ª giornata di Serie A) che lo ha costretto a lasciare il campo nel primo tempo.



INFORTUNIO CALABRIA - Minuto 34, il Milan è avanti 1-0 per la rete di Theo Hernandez, Calabria fa un passaggio a centrocampo e si ferma immediatamente sedendosi a terra: il terzino e capitano rossonero ha accusato un fastidio muscolare alla gamba. I medici hanno fatto il loro ingresso in campo, ma il giocatore ha chiesto il cambio. Nei prossimi giorni Calabria si sottoporrà agli esami del caso per stabilire l'entità del problema.



CHI LO HA SOSTITUITO - Al suo posto, al 37', Stefano Pioli ha inserito Alessandro Florenzi, la fascia di capitano è passata sul braccio di Theo Hernandez.



DI NUOVO INFORTUNI -Tanti gli infortuni che hanno caratterizzato la stagione del Milan, l'ultimo muscolare lo aveva accusato proprio Florenzi in occasione della partita con l'Empoli lo scorso 7 gennaio (19ª giornata di Serie A). Una brutta notizia che arriva in una settimana in cui dall'infermeria erano arrivate buone nuove: Malick Thiaw vede più vicino il rientro, mentre per Pierre Kalulu e Fikayo Tomori si dovrà attendere la fine di febbraio.