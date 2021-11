Il Milan è pronto a blindare Stefano Pioli. L'allenatore, in scadenza di contratto a giugno, firmerà il rinnovo prima di Natale. Il club rossonero avrebbe la possibilità di prolungare il legame sino al 2023 alle stesse condizioni economiche, vale a dire 2 milioni di euro netti con l'aggiunta di altri 500 mila euro per la qualificazione in Champions League. Ma i dirigenti hanno accantonato questa soluzione, avviando i contatti per un nuovo accordo.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nelle scorse settimane ci sono già stati dei colloqui tra Maldini e Massara con il suo agente: si parte da una base di 3 milioni di euro netti più la solita (consistente) fetta di incentivi. Nel contempo si sta riflettendo anche sulla lunghezza del nuovo legame: la strada più battuta porta a un biennale sino al 2024, ma non sono da escludere anche altre vie come un triennale. In questo ventaglio di ipotesi c'è anche l'opzione di un contratto di un solo anno con uno stipendio intorno ai 4 milioni di euro. La differenza, al netto dei bonus, è intorno ad un milione di euro, ma c’è buona volontà da entrambe le parti.