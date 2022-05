La festa scudetto è ormai alle spalle e per ilquella che si è appena conclusa è stata sicuramente una settimana ricca ed intensa fra scelte, dichiarazioni più o meno contenute e un progetto sportivo, quello per la prossima stagione 2022/23, che ha bisogno di indicazioni quanto più precise e tempestive possibilicon il passaggio di consegne della quota di maggioranza del club, il ceo del fondo RedBird il suo arrivo sarà fondamentale per portare avanti tutta la parte burocratica dell'affare e arrivare al tanto agognato Singing, che firmerà la "promessa" di investimento e stabilirà le modalità del passaggio di consegne e le cifre ufficiali dell'affare.La firma servirà anche a capire poi in quanto tempo si concretizzerà effettivamente il closing dell'operazione conIn sostanza RedBird, se diventerà proprietario del Milan anche soltanto al 70% prima di diventare operativo al 100% dovrà aspettare settembre a stagione iniziata e mercato concluso.(si parla del 30%) e aiuterà Cardinale nella gestione ordinaria del club e dei rapporti istituzionali.Una volta firmata la cessione, la settimana di Cardinale diventerà incandescente perché il tempo per iniziare a programmare la prossima stagione stringe. E i nodi da sciogliere saranno tanti partendo, innanzitutto, dal contratto di. In particolare si dovrà cercare di ricomporre la frattura con l'ex capitano e oggi direttore tecnico che con l'intervista concessa alla Gazzetta ha tracciato un solco netto nei rapporti con Elliott. Poi ci sarà daper poter portare avanti, o meno, le trattative già avviate come quelle per Renato Sanches e Botman. Infine ci sarà da capire la strategia economica che consentirà all'area sport diLa settimana più importante per il presente del Milan è ufficialmente iniziata.