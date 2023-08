Yunus Musah è arrivato ieri sera alle 22.40 a Milano. Felice come un bambino al Luna Park per questa grande opportunità chiamata Milan. Il Valencia ha ottenuto i quasi 20 milioni di euro che chiedeva, Pioli la mezzala che può svolgere più compiti nelle sue idee di calcio.



VISITE MEDICHE - Musah è arrivato intorno alle 9 alla clinica privata La Madonnina per iniziare le visite mediche con il Milan. Poi sarà il momento del test per l’idoneità sportiva e la firma sul contratto quinquennale. Ha scelto la 80 in onore del suo idolo Ronaldinho, come anticipato dalla Gazzetta dello Sport.